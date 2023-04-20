Менеджер Усика рассказал, когда состоится его бой с Даниэлем Дюбуа

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика, поделился подробностями относительно организации поединка своего клиента с обязательным претендентом на титул WBA Даниэлем Дюбуа.

«Даниэль Дюбуа является обязательным претендентом по линии WBA. Сейчас мы ведём переговоры с его стороной. Надеюсь, сделка будет заключена и нам не потребуются промоутерские торги. Однако если прогресса в переговорах в ближайшие пару дней добиться не получится, то, вполне вероятно, дело закончится промоутерскими торгами. Когда примерно будет бой? В конце июля — начале августа», – сказал Климас на канале iD Boxing в YouTube.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: