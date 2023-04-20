Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Флойд Мейвезер дал понять, что думает о Нганну, желающем попробовать себя в боксе

Флойд Мейвезер дал понять, что думает о Нганну, желающем попробовать себя в боксе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший высказался о знаменитом франко-камерунском бойце смешанных единоборств Фрэнсисе Нганну, который ранее не раз заявлял о желании попробовать свои силы в боксе.

«На самом деле я бы с удовольствием поработал с ним. Я бы с удовольствием подписал с ним контракт в Mayweather Promotions. Фрэнсис – очень опытный парень. Я видел некоторые его выступления в ММА и могу сказать, что он был невероятен. Я бы хотел когда-нибудь поработать с ним. Если он хочет сразиться с одним из лучших тяжеловесов, он должен это сделать», — сказал Мейвезер на канале BetOnline_ag в YouTube.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:

Материалы по теме
Нганну отчаянно гробит карьеру. Считать себя умнее всех — самая большая ошибка
Нганну отчаянно гробит карьеру. Считать себя умнее всех — самая большая ошибка
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023