Флойд Мейвезер дал понять, что думает о Нганну, желающем попробовать себя в боксе

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший высказался о знаменитом франко-камерунском бойце смешанных единоборств Фрэнсисе Нганну, который ранее не раз заявлял о желании попробовать свои силы в боксе.

«На самом деле я бы с удовольствием поработал с ним. Я бы с удовольствием подписал с ним контракт в Mayweather Promotions. Фрэнсис – очень опытный парень. Я видел некоторые его выступления в ММА и могу сказать, что он был невероятен. Я бы хотел когда-нибудь поработать с ним. Если он хочет сразиться с одним из лучших тяжеловесов, он должен это сделать», — сказал Мейвезер на канале BetOnline_ag в YouTube.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов: