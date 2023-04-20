Пэдди Пимблетт — о травме: мне ещё повезёт, если вообще смогу драться в этом году
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Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт поделился подробностями относительно своей травмы ноги. Её он получил в декабре прошлого года во время поединка с американцем Джаредом Гордоном на турнире UFC 282. Пимблетт в том бою победил.
«Мне пришлось перенести операцию после моего предыдущего боя. Я повредил ногу в первом раунде. Думаю, это случилось примерно на первой минуте, а может, и на второй. Помню, как что-то почувствовал, но сдаваться не в моих правилах. В итоге пришлось делать операцию. Как долго буду ходить на костылях? Может, ещё шесть недель. Мне ещё повезёт, если вообще смогу драться в этом году», — приводит слова Пимблетта Sky Sports.
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