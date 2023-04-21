Уайлдер: как сложился бы четвёртый бой с Фьюри? Я бы победил нокаутом, легко

Американский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер выразил уверенность, что нокаутирует обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри в случае проведения четвёртого боя между ними.
«Как сложился бы четвёртый бой? Я бы победил нокаутом. Легко. Он рухнул бы прямо на землю», — сказал Уайлдер на канале ESNEWS в YouTube.
Напомним, в первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC. В третьем поединке Тайсон нокаутировал оппонента в 11-м раунде. В общей сложности в активе Уайлдера 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от Фьюри.
Фьюри устроил вечеринку после победы над Уайлдером:
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