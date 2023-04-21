UFC вернётся в Лондон 22 июля

Ведущая в мире организация смешанных единоборств сегодня объявила о своём возвращении в Лондон. 22 июля на стадионе O2-Arena в Лондоне (Великобритания) состоится турнир UFC Fight Night.
Изначально UFC планировали провести номерной турнир с боем Леона Эдвардса, но ямаец отказался драться в июле, поэтому было принято решение провести UFC Fight Night.
В прошлом году в Лондоне уже проводился турнир UFC Fight Night 204. В главном бою тогда встретились россиянин Александр Волков и англичанин Том Аспиналл. Тогда победу в первом раунде одержал англичанин.
Напомним, сегодня появились анонсы ближайших больших боёв от UFC. Ближайший из них состоится 7 мая. В рамках UFC 288 сойдутся бразилец Гилберт Бёрнс и американец Белал Мухаммад. Бой пройдёт в пятираундовом формате. В настоящий момент титулом владеет Леон Эдвардс.
- 21 апреля 2023
-
12:31
-
11:01
-
09:39
-
00:50
- 20 апреля 2023
-
23:29
-
22:39
-
22:13
-
21:26
-
20:29
-
20:07
-
18:48
-
18:14
-
18:06
-
18:00
-
17:45
-
16:52
-
16:28
-
15:53
-
15:20
-
14:56
-
14:26
-
13:57
-
13:13
-
12:48
-
12:16
-
11:40
-
11:29
-
11:20
-
10:58
-
10:51
-
10:45
-
09:58
-
09:45
-
09:25
-
08:22