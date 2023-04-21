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UFC вернётся в Лондон 22 июля

UFC вернётся в Лондон 22 июля
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Ведущая в мире организация смешанных единоборств сегодня объявила о своём возвращении в Лондон. 22 июля на стадионе O2-Arena в Лондоне (Великобритания) состоится турнир UFC Fight Night.

Изначально UFC планировали провести номерной турнир с боем Леона Эдвардса, но ямаец отказался драться в июле, поэтому было принято решение провести UFC Fight Night.

В прошлом году в Лондоне уже проводился турнир UFC Fight Night 204. В главном бою тогда встретились россиянин Александр Волков и англичанин Том Аспиналл. Тогда победу в первом раунде одержал англичанин.

Напомним, сегодня появились анонсы ближайших больших боёв от UFC. Ближайший из них состоится 7 мая. В рамках UFC 288 сойдутся бразилец Гилберт Бёрнс и американец Белал Мухаммад. Бой пройдёт в пятираундовом формате. В настоящий момент титулом владеет Леон Эдвардс.

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