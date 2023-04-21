Генри Сехудо встретился с Майком Тайсоном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото с соотечественником, легендарным боксёром Майком Тайсоном.

Фото: Из личного архива Генри Сехудо

36-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине), является трёхкратным Панамериканским чемпионом.

На счету 56-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

Ранее Сехудо проводил тренировки под руководством Тайсона. В ночь с 6 на 7 мая мск в Нью-Джерси (США) на UFC 288 Генри сразится с действующим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Алджамейном Стерлингом.

Хасбик боксирует с Майком Тайсоном: