Эдди Хирн назвал следующего соперника Тайсона Фьюри и дату боя

Известный промоутер Эдди Хирн назвал имя следующего соперника Тайсона Фьюри, а также сообщил дату предстоящего боя. По словам британца, им станет экс-чемпион мира в тяжёлом весе по трём весовым категориям американец мексиканского происхождения Энди Руис. Сам бой пройдёт 22 июля.

«Энди Руис, 22 июля», — приводит слова Хирна Daily Mail.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом. Позже британец попытался договориться о поединке с Александром Усиком, однако бойцы не согласовали финансовые условия.

Ранее Тайсон Фьюри в своих социальных сетях анонсировал скорое возвращение на ринг.