Эдди Хирн назвал следующего соперника Тайсона Фьюри и дату боя

Известный промоутер Эдди Хирн назвал имя следующего соперника Тайсона Фьюри, а также сообщил дату предстоящего боя. По словам британца, им станет экс-чемпион мира в тяжёлом весе по трём весовым категориям американец мексиканского происхождения Энди Руис. Сам бой пройдёт 22 июля.
«Энди Руис, 22 июля», — приводит слова Хирна Daily Mail.
Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом. Позже британец попытался договориться о поединке с Александром Усиком, однако бойцы не согласовали финансовые условия.
Ранее Тайсон Фьюри в своих социальных сетях анонсировал скорое возвращение на ринг.
- 21 апреля 2023
-
14:40
-
13:49
-
13:44
-
12:31
-
11:01
-
09:39
-
00:50
- 20 апреля 2023
-
23:29
-
22:39
-
22:13
-
21:26
-
20:29
-
20:07
-
18:48
-
18:14
-
18:06
-
18:00
-
17:45
-
16:52
-
16:28
-
15:53
-
15:20
-
14:56
-
14:26
-
13:57
-
13:13
-
12:48
-
12:16
-
11:40
-
11:29
-
11:20
-
10:58
-
10:51
-
10:45
-
09:58