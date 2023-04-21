Бёрнс и Абдель-Азиз обратились к Илону Маску с вопросом

Известный бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс и авторитетный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз обратились с вопросом к американскому предпринимателю и главе «Твиттера» Илону Маску по поводу недавней инициативы социальной сети.

«Где моя синяя галочка? Ну же, Илон!» — написал Бёрнс у себя в «твиттере».

«Эй, Илон. Сегодня праздник Курбан-байрам для мусульман всего мира, а ты забрал мою синюю галочку? Это мой подарок?» — добавил Абдель-Азиз.

Ранее стало известно, что с 1 апреля «Твиттер» будет удалять синие галочки, которые использовались для подтверждения учётных записей пользователей. Вместо этого сервис предложил им платить фиксированную сумму в месяц за специальную подписку, с помощью которой галочку можно сохранить.

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