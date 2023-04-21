Бёрнс и Абдель-Азиз обратились к Илону Маску с вопросом

Известный бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс и авторитетный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз обратились с вопросом к американскому предпринимателю и главе «Твиттера» Илону Маску по поводу недавней инициативы социальной сети.
«Где моя синяя галочка? Ну же, Илон!» — написал Бёрнс у себя в «твиттере».
«Эй, Илон. Сегодня праздник Курбан-байрам для мусульман всего мира, а ты забрал мою синюю галочку? Это мой подарок?» — добавил Абдель-Азиз.
Ранее стало известно, что с 1 апреля «Твиттер» будет удалять синие галочки, которые использовались для подтверждения учётных записей пользователей. Вместо этого сервис предложил им платить фиксированную сумму в месяц за специальную подписку, с помощью которой галочку можно сохранить.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
- 21 апреля 2023
-
15:49
-
15:23
-
14:40
-
13:49
-
13:44
-
12:31
-
11:01
-
09:39
-
00:50
- 20 апреля 2023
-
23:29
-
22:39
-
22:13
-
21:26
-
20:29
-
20:07
-
18:48
-
18:14
-
18:06
-
18:00
-
17:45
-
16:52
-
16:28
-
15:53
-
15:20
-
14:56
-
14:26
-
13:57
-
13:13
-
12:48
-
12:16
-
11:40
-
11:29
-
11:20
-
10:58
-
10:51