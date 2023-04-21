Джервонта Дэвис и Райан Гарсия провели дуэль взглядов
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Непобеждённые соперники и суперзвёзды бокса Джервонта Дэвис и Райан Гарсия впервые встретились лицом к лицу на заключительной пресс-конференции в четверг перед их поединком в субботу, 22 апреля, в рамках PPV-шоу SHOWTIME на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США).
Во время стердауна бойцы вступили в словесную перепалку. Гарсия пообещал сломать Дэвису челюсть и отметил, что тот выглядит истощённым.
Поединок Дэвиса и Гарсии изначально планировалось провести 15 апреля, но в итоге организаторы события приняли решение перенести его ровно на неделю. Тем не менее бой должен состояться любой ценой. А всё потому, что продолжение феноменальной карьеры Джервонты находится под угрозой. Причиной этого становятся огромные проблемы с законом.
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