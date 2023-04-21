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Сехудо: победитель боя Бёрнс — Мухаммад точно получит титульник

Сехудо: победитель боя Бёрнс — Мухаммад точно получит титульник
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо похвалил Гилберта Бёрнса и Белала Мухаммада за согласие подраться на турнире UFC 288.

Напомним, оба бойца приняли поединок на коротком уведомлении за две недели до турнира. Поединок пройдёт в пятираундовом формате и станет соглавным событием на UFC 288. Изначально на турнире должен был состояться бой Чарльза Оливейры с Бенеилом Дариушем, но из-за травмы бразильца поединок перенесли на месяц.

«Одно дело писать гадости в «Твиттере», и совсем другое — подписать контракты на бой на коротком уведомлении за две недели. Это значит, что вы верны своей мечте. Победитель этого боя точно получит титульный шанс. Уважение обоим бойцам, и добро пожаловать на UFC 288», — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.

В главном бою турнира UFC 288 сойдутся Генри Сехудо и Алджамейн Стерлинг.

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