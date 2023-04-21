Брэндон Ройвал: я претендент номер один на титул в наилегчайшем весе

Американский боец смешанных единоборств Брэндон Ройвал заявил, что является главным претендентом на титульный бой в наилегчайшей весовой категории UFC.

«Я претендент номер один на титул. Не понимаю систему рейтингов. Согласен, что Фигейреду должен быть выше меня, но не понимаю, почему меня опережает и Кара-Франс. Не знаю, получу ли титульный бой следующим, пока сохраняю форму. Бой с Морено был бы более громким для меня, но лично мне бы хотелось бы подраться с Пантожей за титул. Было бы здорово, если он выиграл чемпионский пояс, который я потом заберу. Моё единственное значимое поражение в UFC было от него, так что я жажду мести», — приводит слова Ройвала MMA Fighting.

Ройвал на данный момент располагается на четвёртом месте в рейтинге наилегчайшего веса.