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Павлович оказался легче Блэйдса перед боем на UFC Fight Night 222

Павлович оказался легче Блэйдса перед боем на UFC Fight Night 222
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В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222. Главным событием вечера станет поединок в тяжёлой весовой категории между россиянином Сергеем Павловичем и представителем США Кёртисом Блэйдсом.

Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания. Вес Кёртиса Блэйдса составил 119,07 килограмма, вес Сергея Павловича — 118,16 килограмма.

Сергей Павлович в своём последнем поединке в декабре прошлого года выиграл нокаутом у австралийца Тая Туивасы. Всего в активе российского бойца 17 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

Кёртис Блэйдс в июле 2022 года выиграл техническим нокаутом у Тома Аспиналла. Всего у американца 17 побед при трёх поражениях.

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