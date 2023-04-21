Роберт Уиттакер назвал любимых бойцов UFC

Австралийский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер назвал двух любимых бойцов, выступавших в американском промоушене.

«Я однозначно назову Джона Джонса. Это мой любимый боец, я обожаю смотреть его поединки. Он добавил динамики тяжёлому дивизиону. Так что да, он должен быть в списке. Его бои обязаны смотреть. Но я ещё очень люблю Тая Туивасу. Очень захватывающе бьётся. Тай знает своё дело, он в двойке любимых бойцов», — сказал Уиттакер в MMArcade Podcast.

Джон Джонс в последнем поединке, который состоялся в марте этого года, выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.

Тай Туиваса также выступает в тяжёлом весе. В последнем поединке австралиец проиграл техническим нокаутом российскому бойцу Сергею Павловичу.