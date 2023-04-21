Бой Анастасии Яньковой и Сюденюр Бостанжи завершился ничейным исходом
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21 апреля в Москве проходит турнир по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В третьем по значимости бою сошлись бывшая чемпионка России по тайскому боксу и экс-боец промоушена Bellator Анастасия Янькова и представительница Турции Сюденюр Бостанжи.
Бой продлился все три раунда и завершился ничьей раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-29).
Для 32-летней Яньковой это был первый поединок за пять лет. Последний поединок россиянка провела в мае 2018 года на Bellator 200, где потерпела поражение единогласным решением судей от Кейт Джексон. Всего у Яньковой пять побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.
18-летняя Бостанжи — победительница молодёжного чемпионата мира по тайскому боксу.
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