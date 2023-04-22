Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мариф Пираев победил Родриго Капораля на турнире «Бойцовского клуба Рен ТВ»

Мариф Пираев победил Родриго Капораля на турнире «Бойцовского клуба Рен ТВ»
Комментарии

21 апреля в Москве проходит турнир по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соглавном событии соревнований сошлись Мариф Пираев и представитель Бразилии Родриго Капорал. Для обоих бойцов это был профессиональный дебют в кикбоксинге.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Пираева единогласным решением судей.

Напомним, Пираев и Капорал в 2019 году встречались в поединке по правилам ММА и тогда раздельным решением судей победу одержал бразилец.

В активе Марифа Пираева 27 побед в смешанных единоборствах при четырёх поражениях. В последнем поединке российский боец проиграл Нариману Аббасову в рамках промоушена AMC Fight Night.

На счету Капорала 24 поединка, в которых он одержал 16 побед и потерпел восемь поражений.

Материалы по теме
Бой Анастасии Яньковой и Сюденюр Бостанжи завершился ничейным исходом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023