Мариф Пираев победил Родриго Капораля на турнире «Бойцовского клуба Рен ТВ»

21 апреля в Москве проходит турнир по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соглавном событии соревнований сошлись Мариф Пираев и представитель Бразилии Родриго Капорал. Для обоих бойцов это был профессиональный дебют в кикбоксинге.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Пираева единогласным решением судей.

Напомним, Пираев и Капорал в 2019 году встречались в поединке по правилам ММА и тогда раздельным решением судей победу одержал бразилец.

В активе Марифа Пираева 27 побед в смешанных единоборствах при четырёх поражениях. В последнем поединке российский боец проиграл Нариману Аббасову в рамках промоушена AMC Fight Night.

На счету Капорала 24 поединка, в которых он одержал 16 побед и потерпел восемь поражений.