Мариф Пираев победил Родриго Капораля на турнире «Бойцовского клуба Рен ТВ»
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21 апреля в Москве проходит турнир по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соглавном событии соревнований сошлись Мариф Пираев и представитель Бразилии Родриго Капорал. Для обоих бойцов это был профессиональный дебют в кикбоксинге.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Пираева единогласным решением судей.
Напомним, Пираев и Капорал в 2019 году встречались в поединке по правилам ММА и тогда раздельным решением судей победу одержал бразилец.
В активе Марифа Пираева 27 побед в смешанных единоборствах при четырёх поражениях. В последнем поединке российский боец проиграл Нариману Аббасову в рамках промоушена AMC Fight Night.
На счету Капорала 24 поединка, в которых он одержал 16 побед и потерпел восемь поражений.
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