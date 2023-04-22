Уиттакер узнал имя следующего соперника, бой получит статус претендентского

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер узнал имя своего следующего соперника, сообщает MMAFighting. Им станет южноафриканский боец Дрикус Дю Плесси.
Бой состоится на турнире UFC 290, который пройдёт 8 июля 2023 года в Лас-Вегасе. Бой будет носить статус претенденского — победитель поединка встретится с действующим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.
Уиттакер занимает вторую строчку в рейтинге средневесов UFC, Дю Плесси располагается на шестой позиции.
На счету Дю Плесси 21 бой в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел два поражения. Уиттакер провёл 31 бой в ММА, одержав 25 побед и потерпев шесть поражений.
Примечательно, Уиттакер уже дважды дрался с Адесаньей. Последняя их встреча прошла в феврале 2022 года в рамках турнира UFC 271. Уиттакер проиграл Адесанье единогласным решением судей и лишился титула чемпиона в среднем весе.
- 22 апреля 2023
-
01:17
-
00:45
-
00:38
-
00:11
- 21 апреля 2023
-
23:50
-
23:11
-
22:16
-
21:45
-
21:23
-
20:50
-
20:33
-
19:53
-
19:12
-
18:23
-
17:52
-
17:27
-
16:48
-
15:49
-
15:23
-
14:40
-
13:49
-
13:44
-
12:31
-
11:01
-
09:39
-
00:50
- 20 апреля 2023
-
23:29
-
22:39
-
22:13
-
21:26
-
20:29
-
20:07
-
18:48
-
18:14
-
18:06