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Уиттакер узнал имя следующего соперника, бой получит статус претендентского

Уиттакер узнал имя следующего соперника, бой получит статус претендентского
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер узнал имя своего следующего соперника, сообщает MMAFighting. Им станет южноафриканский боец Дрикус Дю Плесси.

Бой состоится на турнире UFC 290, который пройдёт 8 июля 2023 года в Лас-Вегасе. Бой будет носить статус претенденского — победитель поединка встретится с действующим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

Уиттакер занимает вторую строчку в рейтинге средневесов UFC, Дю Плесси располагается на шестой позиции.

На счету Дю Плесси 21 бой в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел два поражения. Уиттакер провёл 31 бой в ММА, одержав 25 побед и потерпев шесть поражений.

Примечательно, Уиттакер уже дважды дрался с Адесаньей. Последняя их встреча прошла в феврале 2022 года в рамках турнира UFC 271. Уиттакер проиграл Адесанье единогласным решением судей и лишился титула чемпиона в среднем весе.

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