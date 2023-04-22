Николай Клименко: Шлеменко и Эномото наработали на ничью
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Глава RCC Николай Клименко после реванша Александра Шлеменко против Ясубея Эномото высказал мнение, что в этом поединке оба бойца достойны были поднятой руки:
«Я прилетел поддержать Александра: последнее время он часто выступает в RCC и делает это очень достойно. Бой был очень близкий, было очень много хороших моментов как со стороны Эномото, так и со стороны Александра.
Безусловно, мы увидели поединок двух элитных бойцов в той стихии, которая была немного нова для них. Это очень здорово. Думаю, что они смело наработали на ничью!» — рассказал Клименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Сегодня ночью, 22 апреля, Александр Шлеменко победил Ясубея Эномото единогласным решением судей.
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