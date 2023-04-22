Ильяс Хамзин: я уже многодетный отец, а Шлеменко и Эномото ещё дерутся!

Боец RCC Ильяс Хамзин после поединка Александра Шлеменко и Ясубея Эномото рассказал о смешанных эмоциях.

«Смотрел лучшие моменты боя. Нахожусь на подготовке к поединку и держу плотно режим, поэтому не мог себе позволить ночных просмотров.

Эномото неплохо насыпал, а Шлеменко пережидал и перекрывался, где-то даже перехватывал инициативу. Уважение обоим за то, что в свои годы находятся в обойме и принимают такие вызовы.

Я ещё маленький был, а уже слышал эти имена. Прошло много лет, я уже многодетный отец, а Александр Шлеменко и Эномото устраивают такие яркие поединки. Я как выходец из кикбоксинга скажу, что очень приятно видеть, как мой вид спорта развивается!» — рассказал Хамзин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата».