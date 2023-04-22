Хэйни: Ломаченко бредит, называя себя непобеждённым. Он проиграл дважды

Американский боксёр, абсолютный чемпион мира в лёгкой весовой категории Дэвин Хэйни отреагировал на слова своего следующего соперника Василия Ломаченко, который ранее заявлял, что считает себя непобеждённым.

«Лома называет себя непобеждённым? Да он просто бредит! У него было даже не одно поражение, а два. Да, бой с Салидо реально был близким, но Лопесу он проиграл без вариантов. Чистое поражение. Получается, у него два поражения, а 20 мая станет три. Остальную чушь даже слушать не хочу», — сказал Хэйни в интервью Fight Hub TV.

Поединок между Хэйни и Ломаченко пройдёт 20 мая.

В активе Дэвина Хэйни 29 поединков в профессиональной карьере и 29 побед в них. Ломаченко выиграл 17 боёв на профессиональном ринге и проиграл дважды.