Хэйни: Ломаченко бредит, называя себя непобеждённым. Он проиграл дважды
Поделиться
Американский боксёр, абсолютный чемпион мира в лёгкой весовой категории Дэвин Хэйни отреагировал на слова своего следующего соперника Василия Ломаченко, который ранее заявлял, что считает себя непобеждённым.
«Лома называет себя непобеждённым? Да он просто бредит! У него было даже не одно поражение, а два. Да, бой с Салидо реально был близким, но Лопесу он проиграл без вариантов. Чистое поражение. Получается, у него два поражения, а 20 мая станет три. Остальную чушь даже слушать не хочу», — сказал Хэйни в интервью Fight Hub TV.
Поединок между Хэйни и Ломаченко пройдёт 20 мая.
В активе Дэвина Хэйни 29 поединков в профессиональной карьере и 29 побед в них. Ломаченко выиграл 17 боёв на профессиональном ринге и проиграл дважды.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 апреля 2023
-
10:33
-
10:15
-
09:51
-
09:31
-
08:41
-
08:38
-
06:56
-
01:17
-
00:45
-
00:38
-
00:11
- 21 апреля 2023
-
23:50
-
23:11
-
22:16
-
21:45
-
21:23
-
20:50
-
20:33
-
19:53
-
19:12
-
18:23
-
17:52
-
17:27
-
16:48
-
15:49
-
15:23
-
14:40
-
13:49
-
13:44
-
12:31
-
11:01
-
09:39
-
00:50
- 20 апреля 2023
-
23:29
-
22:39
Партнерский контент