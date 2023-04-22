Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Поединки Хукер — Тёрнер и Лоулер — Прайс пополнили кард UFC 290

Поединки Хукер — Тёрнер и Лоулер — Прайс пополнили кард UFC 290
Аудио-версия:
Комментарии

Бой в лёгкой весовой категории между Дэном Хукером и Джалином Тёрнером пополнил кард турнира UFC 290, который пройдёт в Лас-Вегасе 8 июля.

Напомним, этот бой должен был состояться на UFC 285, но Хукер получил травму и был заменён на Матеуша Гамрота.

В активе Хукера 22 победы и 12 поражений в ММА. В последнем поединке он выиграл техническим нокаутом у Клаудио Пуэльеса. Джалин Тёрнер одержал 18 побед при семи поражениях. На UFC 285 он проиграл Гамроту раздельным решением судей.

Также на турнире UFC 290 состоится поединок Робби Лоулера с Нико Прайсом.

Ветеран ММА Лоулер в последнем поединке проиграл Брайану Барберене техническим нокаутом. Всего у него 29 побед и 16 поражений в ММА. В активе Нико Прайса 15 побед при шести поражениях. В последнем бою он проиграл Филипу Роу.

Материалы по теме
Соннен: возможно, Хукер был пьян, когда рассказывал о капельнице Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023