Поединки Хукер — Тёрнер и Лоулер — Прайс пополнили кард UFC 290

Бой в лёгкой весовой категории между Дэном Хукером и Джалином Тёрнером пополнил кард турнира UFC 290, который пройдёт в Лас-Вегасе 8 июля.
Напомним, этот бой должен был состояться на UFC 285, но Хукер получил травму и был заменён на Матеуша Гамрота.
В активе Хукера 22 победы и 12 поражений в ММА. В последнем поединке он выиграл техническим нокаутом у Клаудио Пуэльеса. Джалин Тёрнер одержал 18 побед при семи поражениях. На UFC 285 он проиграл Гамроту раздельным решением судей.
Также на турнире UFC 290 состоится поединок Робби Лоулера с Нико Прайсом.
Ветеран ММА Лоулер в последнем поединке проиграл Брайану Барберене техническим нокаутом. Всего у него 29 побед и 16 поражений в ММА. В активе Нико Прайса 15 побед при шести поражениях. В последнем бою он проиграл Филипу Роу.
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