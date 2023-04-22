Стало известно, как будут распределяться гонорары между Усиком и Дюбуа
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Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO Александра Усика, рассказал, как будут распределяться гонорары между украинцем и британским тяжеловесом, обязательным претендентом на титул WBA Даниэлем Дюбуа в случае, если дело дойдёт до промоутерских торгов.
«В случае промоутерских торгов распределение гонорара составляет 75% на 25%, поэтому именно в таком смысле мы и рассматриваем эти переговоры. Конечно, Усик является чемпионом, и не только WBA, но и ещё по двум версиям, поэтому он однозначно является стороной А в переговорах и будет диктовать свои условия по организации этого боя», — приводит слова Красюка Fightnews.
Ранее Красюк заявлял о том, что бой Усика с Дюбуа может пройти в Польше.
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