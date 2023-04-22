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Экс-чемпион UFC заявил, что после смерти пожертвует мозг для исследований

Экс-чемпион UFC заявил, что после смерти пожертвует мозг для исследований
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Фрэнк Шемрок заявил, что после смерти хочет пожертвовать мозг для исследований энцефалопатии.

«Я хочу пожертвовать свой мозг фонду Concussion Legacy Foundation, когда уйду из жизни. Мне лично довелось испытать на себе последствия сотрясений мозга, и знаю, как важно предпринимать своевременные шаги для его защиты. Надеюсь, что, пожертвовав мозг, я внесу вклад в исследования и улучшу жизнь других спортсменов, которые страдают от сотрясений», — написал Шемрок на своей странице в социальных сетях.

Фрэнк Шемрок был первым чемпионом американского промоушена UFC в полутяжёлом весе. Также он становился чемпионом Strikeforce. Всего Шемрок провёл 35 поединков в ММА, в которых одержал 23 победы и потерпел десять поражений. Ещё два боя завершились ничьей.

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