Президент One рассказал о переговорах с Фрэнсисом Нганну

Президент промоушена One Championship Чатри Ситйодтонг рассказал о переговорах с бывшим чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну.
«Мне нравится Фрэнсис, он хороший парень. Но я искренне не знаю, где он в итоге окажется. Могу лишь подтвердить, что действительно ведём переговоры и они подходят к концу. У Нганну на руках много предложений, так что посмотрим, что произойдёт в итоге. Пока мы не сделали своё финальное предложение. Сейчас такой этап. Мы общаемся несколько месяцев, и, надеюсь, мы сделаем окончательное предложение, которое будет устраивать обе стороны», — сказал глава ONE в интервью на YouTube-канале Чейла Соннена.
На счету Фрэнсиса Нганну 17 побед в 20 поединках в ММА. Боец покинул UFC на правах свободного агента в статусе чемпиона.
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