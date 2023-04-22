Президент One рассказал о переговорах с Фрэнсисом Нганну

Президент промоушена One Championship Чатри Ситйодтонг рассказал о переговорах с бывшим чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну.

«Мне нравится Фрэнсис, он хороший парень. Но я искренне не знаю, где он в итоге окажется. Могу лишь подтвердить, что действительно ведём переговоры и они подходят к концу. У Нганну на руках много предложений, так что посмотрим, что произойдёт в итоге. Пока мы не сделали своё финальное предложение. Сейчас такой этап. Мы общаемся несколько месяцев, и, надеюсь, мы сделаем окончательное предложение, которое будет устраивать обе стороны», — сказал глава ONE в интервью на YouTube-канале Чейла Соннена.

На счету Фрэнсиса Нганну 17 побед в 20 поединках в ММА. Боец покинул UFC на правах свободного агента в статусе чемпиона.