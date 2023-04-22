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Судья Джон Маккарти: если Павлович выиграет у Блэйдса, то точно будет драться за титул

Судья Джон Маккарти: если Павлович выиграет у Блэйдса, то точно будет драться за титул
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Легендарный рефери Джон Маккарти прокомментировал предстоящий поединок российского бойца Сергея Павловича и представителя США Кёртиса Блэйдса.

Бой пройдёт на турнире UFC Fight Night 222 в ночь на 23 апреля.

«Павлович обладает нокаутирующей мощью. Он уверен в себе, отправляет людей спать. При этом технически грамотно действует и прессингует соперников, двигается расчётливо и при этом всём бьёт быстро. Однако он выходит на бой с парнем, который способен поставить его в неудобное положение. Мы уже видели, как Кёртис справляется с ударниками, и видели, как его ловили. Вопрос в том, сможет ли Сергей донести удар или станет тем, кто не остановил тейкдаун Блэйдса. Думаю, если выиграет Блэйдс, то мы не увидим его в титульном поединке. А если победит Павлович, то он определённо будет драться за титул», — сказал Маккарти в своём подкасте.

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