Дариуш: нет уверенности в том, что Оливейра выйдет на бой

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, высказался о предстоящем поединке с Чарльзом Оливейрой.

Бой станет соглавным событием турнира UFC 289, который состоится 10 июня в Ванкувере.

«На данный момент у меня нет уверенности в том, что этот парень выйдет на бой. Так что просто усердно тренируюсь и буду готов выйти на бой с любым соперником, которого они выставят против меня. 6 мая я был готов драться с кем угодно. Царукян предлагал выйти на замену, были варианты в полусреднем весе, но этого не произошло.

Я хочу подраться с Оливейрой, он первый номер рейтинга, отличный боец и чемпион, но не уверен, что поединок состоится. Если нет, хочу бой со следующим в рейтинге, потому что мне не дадут титульный бой просто так», — цитирует Дариуша ESPN.