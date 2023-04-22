Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дариуш: нет уверенности в том, что Оливейра выйдет на бой

Дариуш: нет уверенности в том, что Оливейра выйдет на бой
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, высказался о предстоящем поединке с Чарльзом Оливейрой.

Бой станет соглавным событием турнира UFC 289, который состоится 10 июня в Ванкувере.

«На данный момент у меня нет уверенности в том, что этот парень выйдет на бой. Так что просто усердно тренируюсь и буду готов выйти на бой с любым соперником, которого они выставят против меня. 6 мая я был готов драться с кем угодно. Царукян предлагал выйти на замену, были варианты в полусреднем весе, но этого не произошло.

Я хочу подраться с Оливейрой, он первый номер рейтинга, отличный боец и чемпион, но не уверен, что поединок состоится. Если нет, хочу бой со следующим в рейтинге, потому что мне не дадут титульный бой просто так», — цитирует Дариуша ESPN.

Материалы по теме
Добер: Бенеил Дариуш сначала побьёт Оливейру, а потом Ислама Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023