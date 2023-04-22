Блэйдс: не получу титульный бой, даже если вырублю Павловича пяткой с разворота

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга в тяжёлой весовой категории UFC Кёртис Блэйдс заявил, что ему ничего не поможет, чтобы стать следующим соперником Джона Джонса в поединке за титул.

«Я могу даже вырубить Сергея ударом пяткой с разворота в первые 40 секунд боя, и это всё равно не сделает меня более привлекательным по сравнению со Стипе Миочичем. Это просто факт. Я должен смириться со всем этим, потому что знаю наш бизнес», — приводит слова Блэйдса Middle Easy.

Поединок между Сергеем Павловичем и Кёртисом Блэйдсом возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222, который пройдёт в Лас-Вегасе в ночь на 23 апреля.

В активе Блэйдса 17 побед и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах.