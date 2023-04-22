Промоутер: ни Чжилэй, ни Руис не выиграют ни одного раунда у Фьюри
Поделиться
Известный промоутер Эдди Хирн высказался о возможном поединке непобеждённого британца, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри с Энди Руисом или Чжан Чжилэем.
«Чжан Чжилэй не выиграет ни одного раунда в бою с Тайсоном Фьюри. И Энди Руис, пожалуй, тоже не выиграет ни одного раунда с Тайсоном Фьюри, как это было в его втором бою с Энтони Джошуа.
Тем не менее Фьюри необходимо с кем-то подраться. Я не против боя с Энди Руисом, но думаю, что Чжилэй просто слишком медленный. По крайней мере, у Руиса есть какая-никакая скорость», — приводит слова Хирна boxing-social.
Ранее Хирн сообщил, что Фьюри проведёт поединок с Энди Руисом 22 июля. Ещё одним претендентом является Чжан Чжилэй.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 апреля 2023
-
16:56
-
16:33
-
15:36
-
15:18
-
14:56
-
14:27
-
13:34
-
12:51
-
12:49
-
12:17
-
12:09
-
11:47
-
11:35
-
10:33
-
10:15
-
09:51
-
09:31
-
08:41
-
08:38
-
06:56
-
01:17
-
00:45
-
00:38
-
00:11
- 21 апреля 2023
-
23:50
-
23:11
-
22:16
-
21:45
-
21:23
-
20:50
-
20:33
-
19:53
-
19:12
-
18:23
-
17:52
Партнерский контент