Промоутер: ни Чжилэй, ни Руис не выиграют ни одного раунда у Фьюри

Известный промоутер Эдди Хирн высказался о возможном поединке непобеждённого британца, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри с Энди Руисом или Чжан Чжилэем.

«Чжан Чжилэй не выиграет ни одного раунда в бою с Тайсоном Фьюри. И Энди Руис, пожалуй, тоже не выиграет ни одного раунда с Тайсоном Фьюри, как это было в его втором бою с Энтони Джошуа.

Тем не менее Фьюри необходимо с кем-то подраться. Я не против боя с Энди Руисом, но думаю, что Чжилэй просто слишком медленный. По крайней мере, у Руиса есть какая-никакая скорость», — приводит слова Хирна boxing-social.

Ранее Хирн сообщил, что Фьюри проведёт поединок с Энди Руисом 22 июля. Ещё одним претендентом является Чжан Чжилэй.