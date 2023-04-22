Андре Уорд предсказал исход боя Джервонта Дэвис – Райан Гарсия

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд высказался о предстоящем поединке звёздных соотечественников и легковесов Джервонты Дэвиса (28-0, 26 KO) и Райана Гарсии (23-0, 19 KO), который состоится завтра, 23 апреля, в Лас-Вегасе (США).

«Дэвис фаворит 55 на 45… или 60 на 40. Когда вы смотрите на него, то видите класс. Райан является выходцем из той же любительской системы и также обучен, но… я просто вижу больше в Дэвисе.

Он способен на большее. И он является думающим бойцом. Люди говорят о его ударе, но мысль – вот что настраивает удар. И мы увидели это в его бою с Роландо Ромеро, великолепная контратака. Эктор Луис Гарсия… Дэвис понимал, что он открывается, и воспользовался возможностью», – сказал Уорд в интервью FightHype.com.