Дэвис — Гарсия: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:30 мск

23 апреля в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер от PBC. В главном бою чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) сразится с соотечественником Райаном Гарсией (23-0, 19 KO).

Джервонте Дэвису 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В январе 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг). Впоследствии завоёвывал титулы в лёгком (до 61,2 кг) и первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Райану Гарсии 24 года. Американец провёл свой первый поединок в июне 2016 года. В январе 2021-го завоевал временный титул WBC в лёгком весе, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла.

Трансляция шоу пройдёт на телеплатформе DAZN, начало турнира – в 6:00 мск, начало главного боя – не ранее 7:30 мск.