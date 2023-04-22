Энтони Джошуа оценил свои шансы в поединке с Уайлдером

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) высказался о своих шансах в потенциальном поединке с американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).

«Я считаю, что Уайлдер заинтересован в поединке. Мне кажется, что он наконец заинтересовался тем, чтобы это произошло в декабре в Саудовской Аравии. Я понимаю, что на данный момент я аутсайдер, и мне это нравится», – приводит слова Джошуа издание Evening Standard.

Ранее сообщалось, что поединок между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа может состояться в Саудовской Аравии в декабре. Представители Уайлдера и сам боец также заявили о заинтересованности в поединке.

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