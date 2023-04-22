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Грузинский боец UFC Долидзе назвал сроки следующего боя

Грузинский боец UFC Долидзе назвал сроки следующего боя
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Грузинский боец UFC Роман Долидзе (12-2), выступающий в среднем дивизионе (до 84 кг), высказался о сроках следующего поединка.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 286, Долидзе уступил единогласным судейским решением бывшему претенденту на чемпионский титул итальянцу Марвину Веттори.

«Не могу сказать, что мне чего-то не хватило в бою с Веттори. Думаю, я выиграл бой с Марвином. Конечно, я мог сделать больше, но, так как я считал, что побеждаю, больше не сделал. Что касается следующих оппонентов, то мне уже предлагали подраться 10 июня. Предложили нескольких соперников, но я сам хочу вернуться в июле-августе. Поэтому планирую следующий поединок на это время», – приводит слова Долидзе издание MMA.Metaratings.ru.

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