Грузинский боец UFC Долидзе назвал сроки следующего боя

Грузинский боец UFC Роман Долидзе (12-2), выступающий в среднем дивизионе (до 84 кг), высказался о сроках следующего поединка.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 286, Долидзе уступил единогласным судейским решением бывшему претенденту на чемпионский титул итальянцу Марвину Веттори.
«Не могу сказать, что мне чего-то не хватило в бою с Веттори. Думаю, я выиграл бой с Марвином. Конечно, я мог сделать больше, но, так как я считал, что побеждаю, больше не сделал. Что касается следующих оппонентов, то мне уже предлагали подраться 10 июня. Предложили нескольких соперников, но я сам хочу вернуться в июле-августе. Поэтому планирую следующий поединок на это время», – приводит слова Долидзе издание MMA.Metaratings.ru.
Ранее экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер объяснил, что позволило Адесанье победить Перейру в реванше.
- 22 апреля 2023
-
21:30
-
21:02
-
20:53
-
20:17
-
20:00
-
19:38
-
19:18
-
19:06
-
17:57
-
17:25
-
16:56
-
16:33
-
15:36
-
15:18
-
14:56
-
14:27
-
13:34
-
12:51
-
12:49
-
12:17
-
12:09
-
11:47
-
11:35
-
10:33
-
10:15
-
09:51
-
09:31
-
08:41
-
08:38
-
06:56
-
01:17
-
00:45
-
00:38
-
00:11
- 21 апреля 2023
-
23:50