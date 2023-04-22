«Лёгкие деньги». Перейра отреагировал на анонс следующего боя Роберта Уиттакера
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра прокомментировал анонс претендентского поединка между австралийцем Робертом Уиттакером и южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси, который состоится 9 июля на турнире UFC 290.
«Лёгкие деньги для Уиттакера!» – написал Перейра в социальных сетях.
Роберту Уиттакеру 32 года. Боец является бывшим чемпионом промоушена. В своём последнем бою на UFC Fight Night 209 в сентябре Уиттакер победил единогласным решением итальянца Марвина Веттори.
Дрикусу Дю Плесси 29 лет. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в 2020 году. В марте на UFC 285 южноафриканец победил техническим нокаутом во втором раунде американского ветерана Дерека Брансона.
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