«Лёгкие деньги». Перейра отреагировал на анонс следующего боя Роберта Уиттакера

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра прокомментировал анонс претендентского поединка между австралийцем Робертом Уиттакером и южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси, который состоится 9 июля на турнире UFC 290.

«Лёгкие деньги для Уиттакера!» – написал Перейра в социальных сетях.

Роберту Уиттакеру 32 года. Боец является бывшим чемпионом промоушена. В своём последнем бою на UFC Fight Night 209 в сентябре Уиттакер победил единогласным решением итальянца Марвина Веттори.

Дрикусу Дю Плесси 29 лет. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в 2020 году. В марте на UFC 285 южноафриканец победил техническим нокаутом во втором раунде американского ветерана Дерека Брансона.