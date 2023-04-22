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Корешков объяснил, почему Шлеменко одержал победу в бою с Эномото

Корешков объяснил, почему Шлеменко одержал победу в бою с Эномото
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Бывший чемпион Bellator российский боец смешанного стиля Андрей Корешков прокомментировал победу одноклубника Александра Шлеменко в кикбоксёрском поединке со швейцарцем Ясубеем Эномото.

«Выиграл однозначно. Тут судьи судили… Они, наверное, не просто так победу отдали. Я могу сказать, что Саша переломил ход боя. В первом раунде он нанёс много точных ударов по корпусу, много размашистых боковых пропустил Эномото. Точных, акцентированных и жёстких ударов Александр нанёс намного больше.

Эномото неплохо выкидывал в разменах, но это были лёгкие удары, больше на кучность. Если бы мощных ударов и сильных попаданий не было вообще, то их можно было бы оценить, как-то на них обратить внимание. Но мы же не касания считаем», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Эномото раскритиковал судейское решение в поединке со Шлеменко.

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