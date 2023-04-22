Хэйни ответил на слова Ломаченко, назвавшего его «тяжеловесом»
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни (29-0, 15 KO) отреагировал на слова своего соперника украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), ранее назвавшего его «тяжеловесом» из-за внушительных для дивизиона габаритов.
«Я никогда не проваливал взвешивание и не планирую этого делать. Люди могут говорить о том, какой я большой, однако в день взвешивания я веду себя как профессионал и делаю свою работу.
Ломаченко встречался с ещё более крупными и высокими бойцами в лице Люка Кэмпбелла и Масаёси Накатани. У этих парней был сопоставимый с моим размах рук, но они были выше. Я же побью Ломаченко за счёт того, что я лучший боец», – сказал Хэйни в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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