Британский чемпион: Джошуа не уверен в себе, а правая рука Уайлдера убивает людей
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Карл Фрэмптон высказался о потенциальном поединке между звёздами супертяжёлого веса, соотечественником Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).
«Правая рука Уайлдера убивает людей. Я был на его бое с Луисом Ортисом, и он проиграл каждую секунду, после чего нанёс удар в лоб. Если вы ударите кого-то в лоб, то сломаете руку, однако он нокаутировал Луиса Ортиса. Я считаю, что Джошуа по-прежнему не уверен в себе, если говорить о сопернике вроде Уайлдера. Это крайне опасный бой для него», – сказал Фрэмптон в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Ранее промоутер из Саудовской Аравии подтвердил слухи о боях Уайлдер — Джошуа и Усик — Фьюри.
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