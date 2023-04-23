«Его голова такая же?» О’Мэлли высмеял бойца UFC, верящего в плоскую Землю
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Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли высказался о соотечественнике Брайсе Митчелле, выступающем на дивизион выше, и известном заявлении о том, что Земля является плоской.
«Я слушал чёртову аудиокнигу о том, как попасть на Луну, об астронавтах… И это было действительно интересно, я слушал это некоторое время назад и думал о том, что эти парни могли быть актёрами, а вся эта высадка была фальшивой… Брайс Митчелл не сомневается в том, что Земля плоская. Не знаю, когда тебя столько раз ударяют по голове… Интересно, считает ли он, что его голова тоже плоская?» – сказал О’Мэлли в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Ранее О'Мэлли высмеял Хабиба Нурмагомедова за рейтинг лучших бойцов ММА.
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