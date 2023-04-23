Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Дэвин Хэйни показал актуальную форму за месяц до боя с Ломаченко

Фото: Дэвин Хэйни показал актуальную форму за месяц до боя с Ломаченко
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни (29-0, 15 KO) продолжает подготовку к поединку с бывшим чемпионом в трёх весовых категориях украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO), который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

Боец провёл открытую тренировку за месяц до выступления и продемонстрировал актуальную физическую форму.

Фото: из личного архива Дэвина Хэйни

Фото: из личного архива Дэвина Хэйни

Фото: из личного архива Дэвина Хэйни

Дэвину Хэйни 24 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2015 года. В сентябре 2019-го Хэйни завоевал временный титул WBC, остановив в четвёртом раунде россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В июне 2022-го объединил все пояса дивизиона, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.

Материалы по теме
Хэйни ответил на слова Ломаченко, назвавшего его «тяжеловесом»
Материалы по теме
Конец карьеры великого украинца? Великан Хэйни раздавит Ломаченко
Конец карьеры великого украинца? Великан Хэйни раздавит Ломаченко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023