Фото: Дэвин Хэйни показал актуальную форму за месяц до боя с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни (29-0, 15 KO) продолжает подготовку к поединку с бывшим чемпионом в трёх весовых категориях украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO), который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).
Боец провёл открытую тренировку за месяц до выступления и продемонстрировал актуальную физическую форму.
Фото: из личного архива Дэвина Хэйни
Фото: из личного архива Дэвина Хэйни
Фото: из личного архива Дэвина Хэйни
Дэвину Хэйни 24 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2015 года. В сентябре 2019-го Хэйни завоевал временный титул WBC, остановив в четвёртом раунде россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В июне 2022-го объединил все пояса дивизиона, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.
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