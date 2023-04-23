Силва в первом раунде нокаутировал Тавареса в соглавном бою турнира UFC Fight Night 222

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222. В соглавном поединке турнира американец Брэд Таварес встретился с бразильцем Бруно Силвой.

В первом раунде Силва нокаутировал Тавареша и одержал победу в поединке. Таким образом, Силва одержал первую победу после двух поражений подряд. Это его 23-я победа в смешанных единоборствах.

В главном событии турнира россиянин Сергей Павлович встретится с представителем США Кёртисом Блэйдсом.

Основной кард

Сергей Павлович — Кёртис Блэйдс, тяжёлый вес;

Брэд Таварес — Бруно Силва, средний вес;

Бобби Грин — Джэрад Гордон, лёгкий вес;

Ясмин Лусиндо — Броган Уолкер, женский легчайший вес;

Джеремая Уэллс — Мэттью Семелсбергер, полусредний вес.