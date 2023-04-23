Павлович прокомментировал победу над Блэйдсом в главном бою турнира UFC

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович прокомментировал победу в главном поединке турнира UFC Fight Night 222 над представителем США Кёртисом Блэйдсом. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.
«Вы не представляете, какую работу я проделал. Надеюсь, в этот раз мне тоже дадут бонус. И где мой пояс? Кёртису Блэйдсу уважение. Кто-то говорит, что он переведёт меня в низ. И что? Ответьте! Насколько я смотрел UFC, бонусы всегда давали страйкерам. Я могу бороться, но бонусы за борьбу не дают», — сказал Павлович после боя.
Таким образом, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Российский боец одержал шестую победу подряд в UFC.
Блэйдс, в свою очередь потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед. Отметим, американец прервал победную серию, которая длилась три боя.
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