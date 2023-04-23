Сергей Павлович одержал шестую подряд победу в UFC
Поделиться
В ночь на 23 апреля Сергей Павлович одержал победу над Кёртисом Блэйдсом в турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222.
Прошедший в Лас-Вегасе, штат Невада, на арене «UFC APEX» главный бой турнира между Павловичем и Блэйдсом завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.
Для Сергея Павловича эта победа стала шестой подряд в UFC, россиянин идёт на серии из шести побед в лучшей лиге мира, а американец из восьми последних боёв выиграл семь.
В декабре прошлого года 30-летний Павлович нокаутировал австралийца Тая Туивасу, а Кёртис Блэйдс летом 2022 года выиграл техническим нокаутом у Тома Аспиналла.
В соглавном бою турнира UFC Fight Night 222 бразилец Бруно Силва в первом раунде нокаутировал представителя США Брэд Тавареса.
Комментарии
- 23 апреля 2023
-
04:46
-
04:33
-
04:29
-
04:27
-
04:21
-
04:15
-
03:51
-
03:33
-
02:46
-
01:58
-
01:00
-
00:38
-
00:28
- 22 апреля 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:25
-
23:09
-
22:00
-
21:30
-
21:02
-
20:53
-
20:17
-
20:00
-
19:38
-
19:18
-
19:06
-
17:57
-
17:25
-
16:56
-
16:33
-
15:36
-
15:18
-
14:56
-
14:27
-
13:34
Партнерский контент