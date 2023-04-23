Сергей Павлович одержал шестую подряд победу в UFC

В ночь на 23 апреля Сергей Павлович одержал победу над Кёртисом Блэйдсом в турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222.

Прошедший в Лас-Вегасе, штат Невада, на арене «UFC APEX» главный бой турнира между Павловичем и Блэйдсом завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Для Сергея Павловича эта победа стала шестой подряд в UFC, россиянин идёт на серии из шести побед в лучшей лиге мира, а американец из восьми последних боёв выиграл семь.

В декабре прошлого года 30-летний Павлович нокаутировал австралийца Тая Туивасу, а Кёртис Блэйдс летом 2022 года выиграл техническим нокаутом у Тома Аспиналла.

В соглавном бою турнира UFC Fight Night 222 бразилец Бруно Силва в первом раунде нокаутировал представителя США Брэд Тавареса.