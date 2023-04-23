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Павлович: Блэйдс понял, что борьба со мной тоже не пройдёт

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович высказался о ходе боя с американцем Кёртисом Блэйдсом в главном бою турнира UFC Fight Night 222. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

«Когда Блэйдс напропускал в стойке попробовал пойти в ноги, но понял, что борьба тоже со мной не пройдёт», — сказал Павлович после боя.

Таким образом, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Российский боец одержал шестую победу подряд в UFC.

Блэйдс, в свою очередь потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед. Отметим, американец прервал победную серию, которая длилась три боя.

Напомним, в соглавном бою турнира бразилец Бруно Силва в первом раунде нокаутировал представителя США Брэд Тавареса.