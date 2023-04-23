Видео нокаута в бою Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович в первом раунде нокаутировал американца Кёртисом Блэйдса в главном бою турнира UFC Fight Night 222.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в социальной сети «Вконтакте».
Таким образом, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Россиянин продлил победную серию в UFC до шести боёв.
Блэйдс, в свою очередь потерпел четвёртое поражение в карьере. Также на его счету 17 побед в MMA. Отметим, американец прервал победную серию, которая длилась три боя.
Напомним, в предыдущем бою, который прошёл в декабре прошлого года, Павлович нокаутировал австралийца Тая Туивасу. Кёртис Блэйдс, в свою очередь, в июле 2022 года выиграл техническим нокаутом у Тома Аспиналла.
- 23 апреля 2023
-
04:46
-
04:33
-
04:29
-
04:27
-
04:21
-
04:15
-
03:51
-
03:33
-
02:46
-
01:58
-
01:00
-
00:38
-
00:28
- 22 апреля 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:25
-
23:09
-
22:00
-
21:30
-
21:02
-
20:53
-
20:17
-
20:00
-
19:38
-
19:18
-
19:06
-
17:57
-
17:25
-
16:56
-
16:33
-
15:36
-
15:18
-
14:56
-
14:27
-
13:34