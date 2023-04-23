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Видео нокаута в бою Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса

Видео нокаута в бою Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса
Аудио-версия:
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович в первом раунде нокаутировал американца Кёртисом Блэйдса в главном бою турнира UFC Fight Night 222.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в социальной сети «Вконтакте».

Таким образом, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Россиянин продлил победную серию в UFC до шести боёв.

Блэйдс, в свою очередь потерпел четвёртое поражение в карьере. Также на его счету 17 побед в MMA. Отметим, американец прервал победную серию, которая длилась три боя.

Напомним, в предыдущем бою, который прошёл в декабре прошлого года, Павлович нокаутировал австралийца Тая Туивасу. Кёртис Блэйдс, в свою очередь, в июле 2022 года выиграл техническим нокаутом у Тома Аспиналла.

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