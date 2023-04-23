Все результаты турнира UFC Fight Night 222

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В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222. В главном событии турнира россиянин Сергей Павлович встретился с представителем США Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Павловича нокаутом в первом раунде.

Все результаты турнира:

Прелимы:

Брэди Хистанд победил Данау Батгерела техническим нокаутом в третьем раунде (4:21);

Уилльям Гомис победил Фрэнсиса Маршалла раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Мохаммед Усман победил Джуниора Тафу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Норма Дюмон победила Карол Розу единогласным решением судей (29-27, 29-28, 29-28);

Монтел Джексон нокаутировал Рани Яхья в первом раунде (3:42).

Главный кард:

Христос Ягос нокаутировал Рики Гленна в первом раунде (1:35);

Джереми Уэллс победил Мэттью Семельсбергера раздельным решением судей (30-27, 28-29, 30-27);

Ясмин Лусиндо победила Броган Уолкер единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Поединок между Бобби Грином и Джаредом Гордоном был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного столкновения головами в первом раунде (4:35);

Бруно Силва победил Брэда Тавареса техническим нокаутом в первом раунде (3:35).

Главный бой вечера:

Сергей Павлович победил Кёртиса Блэйдса техническим нокаутом в первом раунде (3:08).