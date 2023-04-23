Все результаты турнира UFC Fight Night 222

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222. В главном событии турнира россиянин Сергей Павлович встретился с представителем США Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Павловича нокаутом в первом раунде.
Все результаты турнира:
Прелимы:
Брэди Хистанд победил Данау Батгерела техническим нокаутом в третьем раунде (4:21);
Уилльям Гомис победил Фрэнсиса Маршалла раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Мохаммед Усман победил Джуниора Тафу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Норма Дюмон победила Карол Розу единогласным решением судей (29-27, 29-28, 29-28);
Монтел Джексон нокаутировал Рани Яхья в первом раунде (3:42).
Главный кард:
Христос Ягос нокаутировал Рики Гленна в первом раунде (1:35);
Джереми Уэллс победил Мэттью Семельсбергера раздельным решением судей (30-27, 28-29, 30-27);
Ясмин Лусиндо победила Броган Уолкер единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Поединок между Бобби Грином и Джаредом Гордоном был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного столкновения головами в первом раунде (4:35);
Бруно Силва победил Брэда Тавареса техническим нокаутом в первом раунде (3:35).
Главный бой вечера:
Сергей Павлович победил Кёртиса Блэйдса техническим нокаутом в первом раунде (3:08).
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