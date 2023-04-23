В сети появилось видео, как Павлович играет в автоматы перед боем с Блэйдсом

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222. В главном событии турнира россиянин Сергей Павлович встретился с представителем США Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Павловича нокаутом в первом раунде.
В сети появилось видео, как Сергей Павлович перед боем с американским бойцом проводил время в игровых автоматах Лас-Вегаса.
На счету Павловича теперь шесть побед в UFC подряд, добытых нокаутом в первом раунде. По продолжительности данной серии он стал первым бойцом в истории организации. Напомним, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Блэйдс, в свою очередь потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед.
Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче
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