Сергей Павлович: впервые в жизни играл в автоматы, а какой-то засранец заснял это на видео

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович после досрочной победы в главном бою турнира UFC Fight Night 222 над представителем США Кёртисом Блэйдсом прокомментировал попавшее в сеть видео, на котором он играет в автоматы в Лас-Вегасе.
«Я никогда в жизни не играл в автоматы. Мне друг сказал: «Держи 100 долларов, сыграй». Я чуть поиграл, а какой-то засранец заснял это на видео. Первый раз в жизни играл в автомат. Проиграл», — сказал Павлович после боя.
Напомним, ранее Павлович в декабре прошлого года нокаутировал австралийца Тая Туивасу. Кёртис Блэйдс, в свою очередь, в июле 2022 года выиграл техническим нокаутом у Тома Аспиналла. Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение.
Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче
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