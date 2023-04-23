Али Абдель-Азиз: Павлович — лучший тяжеловес планеты

Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, оценил победу российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича над Кёртисом Блэйдсом.

Поединок прошёл в рамках главного события турнира UFC Fight Night 222, состоявшегося в ночь на 23 апреля, и завершился победой Павловича нокаутом в первом раунде.

«Павлович — лучший тяжеловес планеты», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

Для Сергея Павловича победа над Блэйдсом стала шестой подряд в UFC, причём все они были добыты нокаутами в первом раунде. Всего у россиянина 18 побед в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.

Действующим чемпионом в тяжёлой весовой категории UFC является американец Джон Джонс.