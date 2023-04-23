Гарсия: Дэвис поймал меня отличным ударом. Я просто не смог встать

Американский боксёр Райан Гарсия прокомментировал своё первое поражение в профессиональной карьере. В ночь на 23 апреля Гарсия досрочно проиграл чемпиону мира в трёх весовых категориях Джервонте Дэвису.

«Он поймал меня отличным ударом. Не хочу придумывать оправданий. Он поймал меня отличным ударом, и я не смог прийти в себя. Это всё, что я могу сказать. Я хотел встать, но просто не смог», — сказал Гарсия журналистам после боя.

Поединок Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии прошёл в рамках боксёрского вечера от РВС и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.

Джервонта Дэвис остаётся непобеждённым. На его счету 29 побед в 29 поединках в профессиональном ринге. У Райана Гарсии 23 победы и одно поражение.