Гарсия: снимаю шляпу перед Дэвисом. Это великий боксёр

Американский боксёр Райан Гарсия отдал должное своему соотечественнику Джервонте Дэвису, бой с которым прошёл в ночь на 23 апреля в рамках боксёрского вечера РВС.

«Дэвис — классный боец. Снимаю шляпу перед ним. Да, мы наговорили друг другу много всякой ерунды, но после боя остаётся только симпатия. Для меня было большой честью разделить ринг с великим боксёром, я его очень уважаю», — сказал Райан Гарсия журналистам после боя.

Действующий чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис выиграл у Райана Гарсии нокаутом в седьмом раунде, одержав, таким образом, 29-ю победу в 29 поединках на профессиональном ринге. Для Гарсии это было первое поражение в профессиональной карьере при 23 победах.