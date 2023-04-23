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Гарсия: снимаю шляпу перед Дэвисом. Это великий боксёр

Гарсия: снимаю шляпу перед Дэвисом. Это великий боксёр
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Американский боксёр Райан Гарсия отдал должное своему соотечественнику Джервонте Дэвису, бой с которым прошёл в ночь на 23 апреля в рамках боксёрского вечера РВС.

«Дэвис — классный боец. Снимаю шляпу перед ним. Да, мы наговорили друг другу много всякой ерунды, но после боя остаётся только симпатия. Для меня было большой честью разделить ринг с великим боксёром, я его очень уважаю», — сказал Райан Гарсия журналистам после боя.

Действующий чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис выиграл у Райана Гарсии нокаутом в седьмом раунде, одержав, таким образом, 29-ю победу в 29 поединках на профессиональном ринге. Для Гарсии это было первое поражение в профессиональной карьере при 23 победах.

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