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Опубликованы судейские записки боя Джервонта Дэвис — Райан Гарсия

Опубликованы судейские записки боя Джервонта Дэвис — Райан Гарсия
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В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе прошёл боксёрский вечер РВС, главным событием которого стал поединок между американским непобеждённым боксёром, чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом и его соотечественникам Райаном Гарсией.

Бой завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде. Таким образом, Джервонта защитил чемпионский титул WBA в лёгком весе.

Опубликованы судейские записки боя. Согласно им Джервонта Дэвис на момент остановки боя выиграл как минимум четыре раунда из шести.

Судейские записки боя Дэвис — Гарсия

Судейские записки боя Дэвис — Гарсия

Для Джервонты Дэвиса это 29-я победа в профессиональной карьере в 29 поединках. Райан Гарсия, в свою очередь, потерпел от Дэвиса первое поражение в профессиональном ринге. До этого у бойца было 23 победы.

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