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Дэвис: думал, что Гарсия встанет. Но по его лицу понял — всё кончено

Дэвис: думал, что Гарсия встанет. Но по его лицу понял — всё кончено
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Американский непобеждённый боксёр, чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис высказался о своей досрочной победе над соотечественником Райаном Гарсией.

Бой прошёл в рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.

«Я думал, Гарсия встанет и бой продолжится. Но потом увидел его лицо и понял — всё кончено. Он смотрел на меня, а я словно пытался сказать ему: «Вставай». Гарсия только отрицательно покачал головой», — сказал Дэвис журналистам после боя.

Для Джервонты Дэвиса это 29-я победа в профессиональной карьере в 29 поединках. Райан Гарсия, в свою очередь, потерпел от Дэвиса первое поражение в профессиональном ринге. До этого у бойца было 23 победы.

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